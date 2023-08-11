«Райо Вальекано» в гостях одержал победу над «Альмерией» на старте сезона в Ла Лиге

Футболисты «Райо Вальекано» на выезде оказались сильнее «Альмерии» в матче 1-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу мадридской команды.

В составе победителей забитыми мячами отличились Изи Палазон (20-я минута) и Рэнди Нтека (28). Оба гола были забиты с 11-метровой отметки.

Добавим, в следующем туре Ла Лиги «Райо Вальекано» отправится в гости к «Гранаде» (21 августа), «Альмерия» сыграет на выезде против «Реала».

Ла Лига

1-й тур

«Альмерия» – «Райо Вальекано» – 0:2 (0:2)

Голы: – Палазон, 20. Нтека, 28.