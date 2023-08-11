Агент Куэро рассказал, в какой клуб перейдет его клиент

Мануэль Сьерра, агент эквадорского нападающего «Индепендьенте дель Валье» Джастина Куэро, сообщил, что игрок продолжит карьеру в «Оренбурге».

«Джастин переходит в «Оренбург». Мы не вели переговоры с «Зенитом». Наверное, его неправильно поняли», — приводит слова агента Sport24.

Отметим, что в прошлом сезоне Куэро сыграл два матча за основную команду «Индепендьенте дель Валье». За молодежный состав клуба он провел пять игр в Кубке Либертадорес среди игроков до 20 лет и отдал три результативные передачи.