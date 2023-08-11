ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Куэро рассказал, в какой клуб перейдет его клиент

Ранее сообщалось, что футболист станет игроком «Зенита».
11 августа 2023 23:09
автор: Степан Шереметьев

Мануэль Сьерра, агент эквадорского нападающего «Индепендьенте дель Валье» Джастина Куэро, сообщил, что игрок продолжит карьеру в «Оренбурге».

«Джастин переходит в «Оренбург». Мы не вели переговоры с «Зенитом». Наверное, его неправильно поняли», — приводит слова агента Sport24.

Отметим, что в прошлом сезоне Куэро сыграл два матча за основную команду «Индепендьенте дель Валье». За молодежный состав клуба он провел пять игр в Кубке Либертадорес среди игроков до 20 лет и отдал три результативные передачи.

Хет-трик Фирмино помог «Аль-Ахли» победить «Аль-Хазм»
Напомним, что 31-летний бразилец этим летом подписал контракт с саудовским клубом до 2026 года.
11.08.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Оренбурге» заявили, что планируют продать новичка Куэро в английский клуб
11.08.2023 22:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Сити» обыгрывает «Бёрнли» после первого тайма матча 1-го тура АПЛ
В первой половине встречи форвард «горожан» Эрлинг Холанд оформил дубль. 
11.08.2023 22:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Райо Вальекано» в гостях одержал победу над «Альмерией» на старте сезона в Ла Лиге
В прошедшей игре «пчёлы» отправили два безответных мяча в ворота соперника. 
11.08.2023 22:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, когда Гарри Кейн может дебютировать за «Баварию»
В данный момент английский форвард проходит медицинское обследование для завершения сделки. 
11.08.2023 22:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент «Пюника» объяснилл, в каком случае может подписать контракт с Кутеповым
Ранее сообщалось, что армянский клуб вел переговоры с игроком, но не договорился по условиям контракта.
11.08.2023 22:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Бавария» рассчитывает подписать вратаря «Челси» Кепу 
Испанец играет в составе лондонского клуба с 2018 года. 
11.08.2023 22:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Юнайтед» сообщил о договоренности с «Фенербахче» по трансферу Фреда
Ранее СМИ информировали, что сумма перехода составит 15 млн евро.
11.08.2023 22:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Обидное поражение». Гендиректор «Спартака» - о матче с «Уралом»
Встреча завершилась со счётом 3:2.
11.08.2023 21:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.