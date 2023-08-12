«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в первом матче нового сезона АПЛ 

«Манчестер Сити» на выезде нанёс разгромное поражение «Бёрнли» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
За «горожан» дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд (4-я, 36-я минуты), один забитый мяч в свой актив записал полузащитник Родри (75).
В концовке встречи хозяева поля остались в меньшинстве после того, как с поля был удалён форвард Анасс Зарури.
Добавим, 16 августа «Манчестер Сити» сыграет матч против «Севильи» за титул Суперкубка УЕФА. «Бёрнли» встретится с «Астон Виллой» в рамках АПЛ 27 августа.
АПЛ
1-й тур
«Бёрнли» – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:2)
Голы: Холанд, 4, 36. Родри, 75.
Удаление: Зарури, 90+4.
источник: «Советский спорт»