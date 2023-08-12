Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в четвертьфинале Кубка лиг

Подошёл к концу четвертьфинальный матч Кубка лиг, в котором «Интер Майами» сыграл на своем поле против клуба «Шарлотт».

Отметим, что встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте усилиями Хосефа Мартинеса, реализовавшего одиннадцатиметровый. Спустя 20 минут Роберт Тэйлор после результативной передачи Деандре Йедлина удвоил преимущество «Интера».

Во втором тайме на 78-й минуте Адилсон Маланда забил гол в свои ворота. Окончательный счёт в матче установил Лионель Месси, отправив мяч в ворота соперника на 86-й минуте.

Таким образом, «Интер Майами» выходит в полуфинал Кубка лиг. Также в решающую стадии турнира с участием команд США и Мексики вышли «Филадельфия Юнион», «Нэшвилл» и «Монтеррей».