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Гвардиола прокомментировал конфликт с Холандом после матча с «Бёрнли»

Встреча закончилась победой «Манчестер Сити» со счетом 3:0.
12 августа 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч 1-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0.

Форвард «горожан» Эрлинг Холанд оформил дубль, однако наставник команды Хосеп Гвардиола после окончания игры публично подошёл к норвежцу, начал кричать и высказывать недовольство. Испанский специалист даже отодвинул оператора с камерой, чтобы этот разговор не оказался в эфире.

«Холанд всё время хочет пас. Он говорил: «Дайте мне сзади, один на один, и я сделаю это». Но когда до конца тайма остаётся две-три минуты, необходимо играть более прямолинейно. Ковачич и Родри потеряли мяч из-за этого. Тогда Бернарду был прав, не дав ему ещё один пас. Но это не проблема. Он забил два гола и очень счастлив», – цитирует Гвардиолу издание Sky Sports.

источник: Sky Sports
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