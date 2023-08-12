Лионель Месси прокомментировал выход «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на победу своей команды в четвертьфинале Кубка лиг над клубом «Шарлотт».

Встреча завершилась со счетом 4:0, а аргентинский нападающий стал автором одного забитого гола.

«В полуфинал!!! Отлично провели время с командой», — написал Месси в своих социальных сетях.

Напомним, для аргентинца гол в сегодняшнем матче стал восьмым в пяти матчах за «Интер Майами». Таким образом, он поднялся на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба.