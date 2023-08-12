Представитель Лунева раскритиковал вратарей «Спартака

Спортивный юрист Антон Смирнов, который является представителем экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунева, раскритиковал вратарей «Спартака».

«Несколько дней назад я анализировал в аудио ситуацию с вратарями в клубах РПЛ. Сказал свое мнение и по «Спартаку». Повторю его вновь: очень проблемная позиция. Максименко — ненадежный. Селихов подвержен травмам. Вратарская позиция в «Спартаке» просто не соответствует задачам и статусу клубы», — написал представитель Лунева в своем телеграм-канале.

Отметим, что Лунев в настоящее время находится в статусе свободного агента.