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Представитель Лунева раскритиковал вратарей «Спартака

По его мнению, голкиперы не соответствуют задачам клуба.
12 августа 2023 08:33
автор: Степан Шереметьев

Спортивный юрист Антон Смирнов, который является представителем экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунева, раскритиковал вратарей «Спартака».

«Несколько дней назад я анализировал в аудио ситуацию с вратарями в клубах РПЛ. Сказал свое мнение и по «Спартаку». Повторю его вновь: очень проблемная позиция. Максименко — ненадежный. Селихов подвержен травмам. Вратарская позиция в «Спартаке» просто не соответствует задачам и статусу клубы», — написал представитель Лунева в своем телеграм-канале.

Отметим, что Лунев в настоящее время находится в статусе свободного агента.

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