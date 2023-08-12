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Холанд рассказал, в чем была суть конфликта с Гвардиолой

Футболист и специалист повздорили.
12 августа 2023 08:55
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в 1-м туре АПЛ над «Бёрнли» со счётом 3:0 и конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Ссора с Гвардиолой произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне пас, – Пеп был немного зол на меня из-за моих просьб о пасе», – приводит слова Холанда Sky Sports.

Добавим, 16 августа «Манчестер Сити» сыграет матч против «Севильи» за титул Суперкубка УЕФА. «Бёрнли» встретится с «Астон Виллой» в рамках АПЛ 27 августа.

источник: Sky Sports
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