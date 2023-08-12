«Локомотив» — «Крылья Советов»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

12 августа в 15:00 (мск) в матче 4-го тура РПЛ московский «Локомотив» проведёт домашний матч с самарскими «Крыльями Советов».

Игра состоится на стадионе «РЖД Арена». Главный арбитр — Павел Кукуян (Сочи).

Посмотреть встречу «Локомотив» — «Крылья Советов» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

За первые три тура нового сезона РПЛ железнодорожники испытали всю гамму эмоций. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу над «Факелом» (4:1), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), и потерпели разгромное поражение от ЦСКА (1:4).

Самарский клуб стартовал очень удачно, став самой забивной командой РПЛ. «Крылышки» одержали победы над «Ахматом» (2:1) и «Ростовом» (5:1), а также сыграли вничью с «Динамо» (3:3).