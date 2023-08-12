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Форвард «Тоттенхэма» Кейн прошел первую часть медосмотра перед трансфером в «Баварию»

Игрок практически стал игроком мюнхенского клуба.
12 августа 2023 09:23
автор: Степан Шереметьев

«Бавария» близка к подписанию нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих социальный сетях.

По информации источника, Кейн уже прошел первую часть медосмотра в Мюнхене.

Отмечается, что в немецком клубе прилагают все усилия, чтобы футболист дебютировал на Суперкубке Германии с «РБ Лейпцигом» 12 августа. Начало матча в 21:45 по мск.

Англичанин будет выступать под номером 9. Ранее сообщалось, что «шпоры» получат за форварда 100 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 20 миллионов бонусами. 30-летний англичанин подпишет с мюнхенским клубом 4-летний контракт.

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