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«Оренбург» — «Краснодар»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
12 августа 2023 09:29
автор: Виталий Овсянников

12 августа в 17:30 (мск) в матче 4-го тура РПЛ «Оренбург» проведёт домашний матч с «Краснодаром».

Игра состоится на стадионе «Газовик». Главный арбитр — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Посмотреть встречу «Оренбург» — «Краснодар» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Также игра будет показана по платному каналу «Матч Премьер».

В первых трёх турах «Оренбург» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Рубином» (1:1). Также команда уступила «Спартаку» (2:3) и «Уралу» (0:2).

«Краснодар» одержал три победы в трёх матчах. Подопечные Владимира Ивича взяли верх над «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0) и «Пари НН» (1:0).

источник: «Советский спорт»
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