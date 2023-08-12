Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» до 2028 года

26-летний французский футболист Усман Дембеле, выступавший за «Барселону» на позиции нападающего, стал игроком «ПСЖ».

Об этом сегодня, 12 августа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, Дембеле подписал контрактное соглашение с парижским клубом до 2028 года.

Парижский клуб заплатит «сине-гранатовым» за Дембеле 50 миллионов евро.

В составе «Барселоны» нападающий трижды выигрывал чемпионат Испании. В минувшем сезоне Усман провёл 35 матчей, в которых забил восемь голов и отдал девять передач.