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Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» до 2028 года

Француз выступал за «Барселону» с 2017 года.
12 августа 2023 09:48
автор: Виталий Овсянников

26-летний французский футболист Усман Дембеле, выступавший за «Барселону» на позиции нападающего, стал игроком «ПСЖ».

Об этом сегодня, 12 августа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, Дембеле подписал контрактное соглашение с парижским клубом до 2028 года.

Парижский клуб заплатит «сине-гранатовым» за Дембеле 50 миллионов евро.

В составе «Барселоны» нападающий трижды выигрывал чемпионат Испании. В минувшем сезоне Усман провёл 35 матчей, в которых забил восемь голов и отдал девять передач.

источник: «Советский спорт»
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