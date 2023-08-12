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«Ростов» — «Рубин»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
12 августа 2023 10:26
автор: Виталий Овсянников

12 августа в 20:00 (мск) в матче 4-го тура РПЛ «Ростов» проведёт домашний матч с «Рубином».

Игра состоится на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр — Алексей Сухой (Люберцы).

Посмотреть встречу «Ростов» — «Рубин» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

В стартовом туре подопечные Валерия Карпина одержали победу над «Факелом» (2:1), затем добыли ничью с чемпионом страны «Зенитом» (1:1), однако в прошлой игре провалились и были разгромлены «Крыльями Советов» (1:5).

Казанский клуб начал сезон с двух мирных исходов против «Локомотива» (2:2) и «Оренбурга» (1:1). А вот в прошлом туре «Рубин» также потерпел разгромное поражения от «Спартака» (1:4).

источник: «Советский спорт»
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