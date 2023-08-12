«Месси показывает, что он самый лучший». Овечкин — о переходе аргентинца в США

Один из лучших хоккеистов XXI века Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за американский клуб «Вашингтон», поделился эмоциями от перехода Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Как оценю переход Месси в США? Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший. Поеду ли на матч «Интер Майами», если меня пригласят? Обязательно», — цитирует Овечкина издание Metaratings.

Напомним, с 2003 по 2021 год Месси выступал за «Барселону» - любимый футбольный клуб Александра Овечкина.

В первых пяти матчах за «Интер Майами» аргентинец забил уже восемь голов.