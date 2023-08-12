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Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе Гарри Кейна

Контракт рассчитан до середины 2027 года.
Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе Гарри Кейна
12 августа 2023 11:12
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Бавария»

Сегодня, 12 августа, мюнхенская «Бавария» на своих официальных ресурсах объявила о подписании контракта с английский нападающим Гарри Кейном.

Контрактное соглашение 30-летнего англичанина с немецкой командой рассчитано до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет выступать под номером девять.

Добавим, что Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». В основном составе лондонского клуба он выступал с 2011 по 2023 год. Всего за «шпор» форвард провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи.

источник: ФК «Бавария»
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