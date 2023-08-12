Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе Гарри Кейна

Сегодня, 12 августа, мюнхенская «Бавария» на своих официальных ресурсах объявила о подписании контракта с английский нападающим Гарри Кейном.

Контрактное соглашение 30-летнего англичанина с немецкой командой рассчитано до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет выступать под номером девять.

Добавим, что Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». В основном составе лондонского клуба он выступал с 2011 по 2023 год. Всего за «шпор» форвард провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи.