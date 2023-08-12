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«Бавария» — «Лейпциг»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

В Мюнхене определится обладатель Суперкубка Германии.
12 августа 2023 11:49
автор: Виталий Овсянников

12 августа в 21:45 (мск) в матче за Суперкубок Германии «Бавария» сыграет против «Лейпцига».

Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Главный судья — Бастиан Данкерт (Росток).

Посмотреть встречу «Бавария» — «Лейпциг» можно в прямом эфире телеканала Матч ТВ.

В минувшем сезоне мюнхенский клуб провалился в Кубке Германии, да и в Лиге чемпионов не оправдал ожидания своих болельщиков. Стать победителем Бундеслиги «Баварии» помогла только неудача дортмундской «Боруссии» в заключительном туре.

«Лейпциг» второй год подряд стал обладателем Кубка Германии, победив в финале турнира франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:0.

источник: «Советский спорт»
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