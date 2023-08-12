Президент «Баварии» заявил, что Кейн станет мощным усилением для клуба

Герберт Хайнер, занимающий должность президента мюнхенской «Баварии», прокомментировал переход в немецкий клуб Гарри Кейна.

69-летний спортивный чиновник отмечает, что английский форвард станет мощным усилением для команды.

«Добро пожаловать в Мюнхен, Гарри Кейн! Мы очень рады переходу игрока высочайшего качества. Трансфер потребовал упорства и настойчивости. Гарри Кейн не только усилит «Баварию», но и станет настоящим активом для всей Бундеслиги», — цитирует Хайнера официальный сайт «Баварии».

Сегодня, 12 августа, о переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» было объявлен официально. Контрактное соглашение 30-летнего англичанина с немецкой командой рассчитано до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет выступать под номером девять.