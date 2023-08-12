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Мбаппе, Неймар и Вератти не попали в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном»

Игра начнется в 22:00 (мск).
12 августа 2023 13:04
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 12 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Франции, в котором «Пари Сен-Жермен» сыграет дома против «Лорьяна».

Официальный сайт парижан сообщает о том, что в заявке «ПСЖ» на эту игру будут отсутствовать форварды Киллиан Мбаппе и Неймар, а также полузащитник Марко Верратти.

Ранее сообщалось, что главный тренер парижского клуба Луис Энрике сообщил Неймару и Марко Верратти, что не рассчитывает на них.

Также руководство «ПСЖ» по-прежнему надеется вынудить нападающего команды Килиана Мбаппе покинуть клуб в летнее трансферное окно, чтобы получить финансовую выгоду. Сообщалось, что боссы парижан желают запретить 24-летнему футболисту посещать домашний стадион клуба – «Парк де Пренс».

источник: ФК «Пари Сен-Жермен»
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