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Австралия в серии пенальти победила Францию и вышла в полуфинал ЖЧМ-2023

Основное время матча завершилось со счетом 0:0.
12 августа 2023 13:08
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором Австралия сыграла против Франции.

Отметим, что основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время зрители также не увидели забитых голов, и судьба встречи решилась в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

Со счётом 7:6 победила Австралия. Победный пенальти реализовала Кортни Вайн.

В полуфинале ЖЧМ-2023 австралийки сыграют с победителем пары Англия — Колумбия.

источник: «Советский спорт»
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