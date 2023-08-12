Австралия в серии пенальти победила Францию и вышла в полуфинал ЖЧМ-2023

Подошёл к концу четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором Австралия сыграла против Франции.

Отметим, что основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время зрители также не увидели забитых голов, и судьба встречи решилась в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

Со счётом 7:6 победила Австралия. Победный пенальти реализовала Кортни Вайн.

В полуфинале ЖЧМ-2023 австралийки сыграют с победителем пары Англия — Колумбия.