«Оренбург» недоволен показом матча «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром» на «Матч ТВ»

Сегодня, 12 августа, пресс-служба ФК «Оренбург» опубликовала в своём официальном Telegram-аккаунте недовольство телеканалу «Матч ТВ».

Изначально общедоступный федеральный канал должен был показать матч 4-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

Однако параллельно с этой игрой состоится финал Кубка арабских чемпионов, в котором «Аль-Наср» с Криштиану Роналду сыграет против «Аль-Хиляля» с Малкомом.

В связи с этим, руководство «Матч ТВ» приняло решение перенести трансляцию игры «Оренбурга» и «Краснодара» с общедоступного ресурса на платный канал «Матч Премьер».

«Так вот из-за кого нас перенесли с МатчТВ на Матч Премьер», — написали в пресс-службе «Оренбурга», сопроводив репост с телеграм-канала «Матч ТВ» гневным эмоджи.