Умяров: «Урал» заслужил победу в матче со «Спартаком»

23-летний российский футболист Наиль Умяров, выступающий за московский «Спартак» на позиции полузащитника, поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 4-го тура РПЛ сезона-2023/24 против «Урала» (2:3).

«Всегда побеждать это хорошо, но нужно уметь и принимать поражения. В данной ситуации нужно принять, что «Урал» заслужил эту победу. Проигрывать обидно, но мы имеем, что имеем», – цитирует Умярова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам первого игрового дня 4-го тура чемпионата России, «Урал» с 10 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опускается на третью строчку, имея в своём активе девять очков.