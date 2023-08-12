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«Локомотив» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 (мск).
«Локомотив» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
12 августа 2023 13:55
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 4-го тура РПЛ сезона-2023/24.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Погостнов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Сарвели.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Гарре, Шитов.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 (мск). Игра состоится на стадионе «РЖД Арена». Главный арбитр — Павел Кукуян (Сочи).

За первые три тура нового сезона РПЛ железнодорожники испытали всю гамму эмоций. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу над «Факелом» (4:1), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), и потерпели разгромное поражение от ЦСКА (1:4).

Самарский клуб стартовал очень удачно, став самой забивной командой РПЛ. «Крылышки» одержали победы над «Ахматом» (2:1) и «Ростовом» (5:1), а также сыграли вничью с «Динамо» (3:3).

источник: «Советский спорт»
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