Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага близок к аренде в мадридский «Реал»

Сегодня, 12 августа, издание Marca сообщает о том, что испанский голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага близок к переходу в мадридский «Реал» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что 28-летний вратарь может продолжить карьеру в «Баварии». Инсайдер Николо Скира писал о том, что испанец достиг принципиальной договоренности с мюнхенским клубом.

Однако в ситуацию вмешался «Реал», который срочно ищет замену порвавшему крестообразную связку Тибо Куртуа (срок восстановления от девяти месяцев).

Текущий контракт Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до середины 2025 года.