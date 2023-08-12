Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» будет полностью завершён в эти выходные

Сегодня, 12 августа, инсайдер Фабрицио Романо сообщает в своих социальных сетях о том, что переход российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» будет полностью завершён в эти выходные.

Согласно данным источника, сейчас команда из Ла Лиги обговаривает окончательные детали сделки с московским клубом.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист бело-голубых уже согласовал контракт с испанским коллективом.

Ожидается, что «Динамо» получит 13 млн евро без учёта бонусов. В текущем сезоне Захарян забил два гола в пяти матчах.