В «Локомотиве» рассказали, что Дзюба вернётся на поле в ближайшее время

Юрий Нагорных, занимающий должность председателя совета директоров «Локомотива», заявил, что форвард железнодорожников Артём Дзюба восстановится от травмы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что 34-летний российский нападающий пропустит матч 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за повреждения.

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», — сказал Нагорных ТАСС.