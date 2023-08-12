Англия победила Колумбию и вышла в полуфинал ЖЧМ-2023

Подошёл к концу четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором Англия сыграла против Колумбии.
Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичанок.
На 44-й минуте был забит первый гол в этом матче, автором которого стала колумбийка Лейси Сантос. В концовке первого тайма Лорен Хемп сравняла счёт.
Решающий гол был забил на 63-й минуте усилиями нападающей английской сборной Алессии Руссо.
В полуфинале ЖЧМ-2023 Англия сыграет с Австралией. В другом матче за выход в финал турнира Швеция сыграет против Испании,
источник: «Советский спорт»