Англия победила Колумбию и вышла в полуфинал ЖЧМ-2023

Подошёл к концу четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором Англия сыграла против Колумбии.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичанок.

На 44-й минуте был забит первый гол в этом матче, автором которого стала колумбийка Лейси Сантос. В концовке первого тайма Лорен Хемп сравняла счёт.

Решающий гол был забил на 63-й минуте усилиями нападающей английской сборной Алессии Руссо.

В полуфинале ЖЧМ-2023 Англия сыграет с Австралией. В другом матче за выход в финал турнира Швеция сыграет против Испании,