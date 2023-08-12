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Англия победила Колумбию и вышла в полуфинал ЖЧМ-2023

Матч завершился со счётом 2:1.
12 августа 2023 15:34
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором Англия сыграла против Колумбии.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичанок.

На 44-й минуте был забит первый гол в этом матче, автором которого стала колумбийка Лейси Сантос. В концовке первого тайма Лорен Хемп сравняла счёт.

Решающий гол был забил на 63-й минуте усилиями нападающей английской сборной Алессии Руссо.

В полуфинале ЖЧМ-2023 Англия сыграет с Австралией. В другом матче за выход в финал турнира Швеция сыграет против Испании,

источник: «Советский спорт»
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