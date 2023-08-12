«Локомотив» и «Крылья Советов» играют вничью после первого тайма в матче 4-го тура РПЛ

Завершился первый тайм матча 4-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» дома играет против «Крыльев Советов».

Отметим, футболисты ушли на перерыв при счёте 0:0.

За первые три тура нового сезона РПЛ железнодорожники испытали всю гамму эмоций. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу над «Факелом» (4:1), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), и потерпели разгромное поражение от ЦСКА (1:4).

Самарский клуб стартовал очень удачно, став самой забивной командой РПЛ. «Крылышки» одержали победы над «Ахматом» (2:1) и «Ростовом» (5:1), а также сыграли вничью с «Динамо» (3:3).