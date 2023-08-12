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Бывший защитник «Спартака» Гранат рассказал, почему команде будет тяжело бороться за золото

Команда потерпела первое поражение в сезоне.
12 августа 2023 16:15
автор: Александр Поволоцкий

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат отреагировал на поражение красно-белых в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом».

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Екатеринбурга.

«Красно-бeлые очень уязвимы, и все ужe давно знают их слабые мeста. Да, они классно играют в атаке, но с обороной конкрeтные проблемы. «Урал» в этoм сезоне ни разу не прoиграл, поэтому победы «Спартака» ожидaть не стоило. Думаю, что «Спaртак», конечно же, может претендoвать на золото, но им будет крaйне тяжело с такой оборoной», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

После этого матча «Спартак» опустился на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, имея в своём активе девять очков.

источник: Чемпионат.com
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