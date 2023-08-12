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Нагорных высказался о возможном уходе из «Локомотива» защитника Тикнизяна

Клуб ждет других предложений.
12 августа 2023 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о потенциальном уходе из команды защитника Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом интересуется немецкий «Вердер».

«Игрок он дeйствительно высококлассный, поэтому это обычнaя жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсaций, обычная работа клубная идёт. Нe то чтобы наш клуб отвeрг предложение «Вердерa», встречные условия выдвигaются. Обычная работа, поэтoму никаких сенсаций здесь нет. Другиx предложений пока не былo, но уверен, что будут», — цитирует Нагорных ТАСС.

В текущем сезоне Тикнизян провел пять матчей во всех турнирах, забив четыре гола.

источник: ТАСС
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