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Зарема Салихова назвала российских игроков, которые могли бы построить карьеру в Европе

Помимо Захаряна, она огласила ещё несколько фамилий. 
12 августа 2023 16:19
автор: Глеб Шевяков

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова высказалась о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также поделилась мнением по поводу того, кто из россиян мог бы заиграть в Европе.

«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один. Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранила российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой. На этом фоне также возникли трудности с трансферами российских футболистов в европейские команды.

источник: «РБ-Спорт»
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