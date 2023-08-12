«Локомотив» — «Крылья Советов»: Лантратов отразил пенальти гостей 

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» дома играет против «Крыльев Советов».

Отметим, на 60-й минуте встречи в ворота хозяев был назначен пенальти, однако вратарь красно-зелёных Илья Лантратов отразил 11-метровый удар гостей с подсказки своего одноклубника, полузащитника Дмитрия Баринова.

Таким образом, счёт на табло остался не открыт – 0:0.

По итогам трёх проведённых матчей в РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой строчке с семью очками.