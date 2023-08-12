«Локомотив» – «Крылья Советов»: гол хозяев отменён на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» дома играет против «Крыльев Советов».

Отметим, что на 64-й минуте встречи московский клуб отправил мяч в ворота соперника, однако главный судья встречи Евгений Кукуляк отменил гол, так как ранее у игрока красно-зелёных была зафиксирована игра рукой.

В данный момент счёт не открыт – 0:0.

По итогам трёх проведённых матчей в РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой строчке с семью очками.