«Арсенал» стартовал в новом сезоне АПЛ с победы над «Ноттингем Форест»

«Арсенал» на своем поле нанес поражение «Ноттингем Форест» в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Лондона.

В составе »Арсенала» отличились форвард Эдди Нкетиа (26-я минута) и полузащитник Букайо Сака (32-я). «Лесники» ответили забитым мячом в исполнении Тайво Авонийи (83-я).

Напомним, что в минувшем сезоне подопечные Микеля Артеты заняли второе место, «Ноттингем Форрест» стал 16-м.

В следующем туре «канониры» сыграют в гостях с «Кристал Пэлэс» (21 августа), а «Ноттингем Форест» примет «Шеффилд Юнайтед» (18 августа).