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«Арсенал» стартовал в новом сезоне АПЛ с победы над «Ноттингем Форест»

Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс - Эшбертон Гроув».
12 августа 2023 16:57
автор: Александр Поволоцкий

«Арсенал» на своем поле нанес поражение «Ноттингем Форест» в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Лондона.

В составе »Арсенала» отличились форвард Эдди Нкетиа (26-я минута) и полузащитник Букайо Сака (32-я). «Лесники» ответили забитым мячом в исполнении Тайво Авонийи (83-я).

Напомним, что в минувшем сезоне подопечные Микеля Артеты заняли второе место, «Ноттингем Форрест» стал 16-м.

В следующем туре «канониры» сыграют в гостях с «Кристал Пэлэс» (21 августа), а «Ноттингем Форест» примет «Шеффилд Юнайтед» (18 августа).

источник: «Советский спорт»
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