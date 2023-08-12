Стали известны подробности возможного перехода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» 

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится в шаге от перехода в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, стороны договорились о трансфере 20-летнего футболиста. Сообщается, что испанская команда рассчитывает подписать с игроком соглашение на пять лет, однако представители хавбека бело-голубых намерены заключить контракт на четыре года. Также у сторон возникли разногласия по поводу отступных.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.