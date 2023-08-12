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Стали известны подробности возможного перехода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» 

Определились сроки заключения контракта российского хавбека с испанским клубом. 
12 августа 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится в шаге от перехода в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, стороны договорились о трансфере 20-летнего футболиста. Сообщается, что испанская команда рассчитывает подписать с игроком соглашение на пять лет, однако представители хавбека бело-голубых намерены заключить контракт на четыре года. Также у сторон возникли разногласия по поводу отступных.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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