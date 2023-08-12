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Гол Марадишвили помог «Локомотиву» избежать поражения от «Крыльев Советов»

Команды отправили в ворота друг друга по одному голу.
Гол Марадишвили помог «Локомотиву» избежать поражения от «Крыльев Советов»
12 августа 2023 16:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Завершился матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» принимал на своём поле «Крылья Советов».

Отметим, очная встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей на 86-й минуте забитым мячом отличился защитник Николай Рассказов. Хозяева ответили голом Константина Марадишвили на третьей добавленной минуте ко второму тайму.

В прошедшей игре самарцы значительно превзошли московский клуб по общему количеству ударов (22-4) и ударам в створ ворот (12-2).

В настоящее время «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после четырёх матчей. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой строчке, имея в своём активе восемь очков.

РПЛ

4-й тур

«Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1 (0:0)

Голы: Марадишвили, 90+3 – Рассказов, 86.

источник: «Советский спорт»
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