Голкипер «Локомотива» Лантратов признан лучшим игроком матча с «Крыльями Советов»

Стал известен лучший футболист матча 4-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» играл дома против «Крыльев Советов» (1:1). Им был признан вратарь железнодорожников Илья Лантратов.

Отметим, в середине второго тайма 27-летний голкипер отразил 11-метровый удар гостевой команды в исполнении Бенхамина Гарре и в нескольких эпизодах спас красно-зелёных от пропущенного гола.

Добавим, Лантратов присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. С тех пор за команду Михаила Галактионова он сыграл 19 матчей, пропустил 25 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в четырёх встречах.