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Шмаров высказался об уровне голкиперов московского «Спартака» 

В последних двух играх московская команда пропустила шесть мячей.
12 августа 2023 17:28
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров подвёл итоги матча красно-белых с «Уралом» (2:3) в рамках 4-го тура РПЛ, а также оценил уровень игры вратарей команды.

«Очень печально, что проиграл вчера «Спартак». Пропустили по своей глупости на последних минутах. Кто мне больше нравится из вратарей «Спартака»? Никто не нравится, раз все пропускают», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Добавим, в настоящий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после четырёх матчей. 20 августа подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Зенит».

источник: «РБ-Спорт»
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