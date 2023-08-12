Лантратов считает, что «Локомотиву» не хватает сбалансированности в обороне

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался относительно матча с «Крыльями Советов».

Отметим, что игра 4-го тура РПЛ завершилась со счетом 1:1. Лантратов отразил во втором тайме пенальти, отразив удар Бенхамина Гарре.

«Чуть-чуть нам не хватает сбалансированности в обороне, солидности. Нужно прибавлять в этом плане, чтобы более строго играть в защите, не допускать такое количество моментов у наших ворот. Пенальти Гарри? И повезло, и мы тренером вратарей разбирали», — заявил Лантратов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.