Стал известен новый капитан «Тоттенхэма» после ухода Гарри Кейна 

«Тоттенхэм» определился с новым капитаном команды. Об этом сообщает The Athletic.

Как утверждает источник, капитанскую повязку «шпор» получил форвард Сон Хын Мин на фоне слухов о скором уходе голкипера Уго Льориса и по причине трансфера нападающего Гарри Кейна в «Баварию». Такое решение принял главный тренер лондонского клуба Анге Постекоглу. Роли вице-капитанов получили защитник Кристиан Ромеро и хавбек Джеймс Мэддисон.

Добавим, Сон играет в составе «Тоттенхэма» с 2015 года. Всего за столичную команду он провёл 372 матча, забил 145 голов и отдал 80 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.