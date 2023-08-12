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Стал известен новый капитан «Тоттенхэма» после ухода Гарри Кейна 

В субботу, 12 августа, англичанин стал игроком «Баварии».
12 августа 2023 17:51
автор: Глеб Шевяков

«Тоттенхэм» определился с новым капитаном команды. Об этом сообщает The Athletic.

Как утверждает источник, капитанскую повязку «шпор» получил форвард Сон Хын Мин на фоне слухов о скором уходе голкипера Уго Льориса и по причине трансфера нападающего Гарри Кейна в «Баварию». Такое решение принял главный тренер лондонского клуба Анге Постекоглу. Роли вице-капитанов получили защитник Кристиан Ромеро и хавбек Джеймс Мэддисон.

Добавим, Сон играет в составе «Тоттенхэма» с 2015 года. Всего за столичную команду он провёл 372 матча, забил 145 голов и отдал 80 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

источник: The Athletic
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