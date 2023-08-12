ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Баварии» Павара

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 40 млн евро.
12 августа 2023 18:17
автор: Александр Поволоцкий

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, английский клуб связался с руководством мюнхенской команды по поводу трансфера 27-летнего футболиста.

Представители »Баварии» пока не согласовали трансфер, но Павар не намерен продлевать контракт с клубом и хочет уйти в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что французом интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Контракт Бенжамена с «Баварией» истекает в июне 2024 года.

источник: «Советский спорт»
Захарян не сыграет за «Динамо» в 4-м туре против «Балтики»
Игрок близок к уходу в европейский клуб.
12.08.2023 18:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Оренбург» и «Краснодар» играют вничью после первого тайма в матче 4-го тура РПЛ 
Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
12.08.2023 18:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Локомотива» Изидор прокомментировал свой возможный переход в «Марсель»
Француз играет в составе московской команды с прошлого года. 
12.08.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста о забитых мячах в текущем сезоне РПЛ 
Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста о забитых мячах в текущем сезоне РПЛ 
На счету нападающего «Локомотива» один гол в четырёх встречах. 
12.08.2023 18:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лантратов считает, что «Локомотиву» не хватает сбалансированности в обороне
Вратарь стал героем матча 4-го тура РПЛ.
12.08.2023 18:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стал известен новый капитан «Тоттенхэма» после ухода Гарри Кейна 
В субботу, 12 августа, англичанин стал игроком «Баварии».
12.08.2023 17:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глушенков высказался о ничьей в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»
Самарский клуб не знает поражений в новом сезоне.
12.08.2023 17:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Голкипер «Локомотива» Лантратов отразил больше всех пенальти с момента дебюта в РПЛ
Футболист провел свой первый матч в высшем российском дивизионе 8 августа 2020 года.
12.08.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.