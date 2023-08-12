«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Баварии» Павара

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, английский клуб связался с руководством мюнхенской команды по поводу трансфера 27-летнего футболиста.

Представители »Баварии» пока не согласовали трансфер, но Павар не намерен продлевать контракт с клубом и хочет уйти в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что французом интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Контракт Бенжамена с «Баварией» истекает в июне 2024 года.