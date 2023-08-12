Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста о забитых мячах в текущем сезоне РПЛ 

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба негативно высказался в адрес корреспондента «РБ Спорт», который задал футболисту вопрос о словах футбольного эксперта Игоря Шалимова.

Ранее специалист на YouTube-шоу «Это футбол, брат!» выразил уверенность в том, что 34-летний игрок железнодорожников не сможет забить больше двух мячей в РПЛ-2023/2024.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ещё раз с таким вопросом подойдёшь», – ответил Дзюба журналисту.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале текущего года на правах свободного агента. В текущем сезоне чемпионата России он принял участие в четырёх играх и записал на свой счёт один забитый мяч.