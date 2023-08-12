Форвард «Локомотива» Изидор прокомментировал свой возможный переход в «Марсель»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отреагировал на интерес к нему со стороны «Марселя».

Ранее появилась информация, что «олимпийцы» заинтересованы в услугах 22-летнего футболиста.

«Мне очень нравится в России и в «Локомотиве». Я люблю РПЛ, но я нахожусь в сложной ситуации: играю не так много, а я еще молод, мне нужно прогрессировать. Ведутся ли переговоры с «Марселем»? Насчет этого не знаю. Я хочу вернуться в Европу и играть в еврокубках. Моя семья ближе к Европе, поэтому отчасти хочу туда вернуться. Но сейчас я здесь, у меня действующий контракт с «Локомотивом», – приводит слова французского игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провёл пять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.