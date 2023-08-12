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«Оренбург» и «Краснодар» играют вничью после первого тайма в матче 4-го тура РПЛ 

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
12 августа 2023 18:20
автор: Глеб Шевяков

Завершился первый тайм матча 4-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» принимает на своём поле «Краснодар».

Отметим, что команды ушли на перерыв при счёте - 0:0.

В первом тайме команды в равной степени владели мячом (50 на 50), однако «быки» нанесли больше ударов (9-4) и превзошли соперника по количеству ударов в створ ворот (4-1).

В настоящий момент «Краснодар занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков. «Оренбург» находится на 14 позиции с одним очком.

источник: «Советский спорт»
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