«Эвертон» дома потерпел поражение от «Фулхэма» в 1-м туре АПЛ 

Футболисты «Фулхэма» на выезде нанесли поражение «Эвертону» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
Отметим, очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонской команды.
За гостей забитым мячом отличился нападающий Бобби де Кордова-Рид на 73-й минуте.
Добавим, в следующем туре АПЛ «Эвертон» отправится в гости к «Астон Вилле» (20 августа). «Фулхэм» сыграет домашний матч против «Брентфорда» (19 августа).
АПЛ
1-й тур
«Эвертон» – «Фулхэм» – 0:1 (0:0)
Гол: – Кордова-Рид, 73.
источник: «Советский спорт»