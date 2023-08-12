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«Эвертон» дома потерпел поражение от «Фулхэма» в 1-м туре АПЛ 

Команды провели встречу на «Гудисон Парк» в Ливерпуле. 
12 августа 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Фулхэма» на выезде нанесли поражение «Эвертону» в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Отметим, очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонской команды.

За гостей забитым мячом отличился нападающий Бобби де Кордова-Рид на 73-й минуте.

Добавим, в следующем туре АПЛ «Эвертон» отправится в гости к «Астон Вилле» (20 августа). «Фулхэм» сыграет домашний матч против «Брентфорда» (19 августа).

АПЛ

1-й тур

«Эвертон» – «Фулхэм» – 0:1 (0:0)

Гол:Кордова-Рид, 73.

источник: «Советский спорт»
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