«Фенербахче» согласовал переход Ундера, которым интересовался «Зенит» 

Полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер переходит в «Фенербахче». Стороны согласовали условия сделки. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Ранее появилась информация, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Зенит».

По информации источника, сегодня, 12 августа, хавбек прилетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования и заключения соглашения.

Напомним, Ундер выступает в составе «Марселя» с лета 2021 года. Всего за французскую команду он отыграл 93 матча, отличился 18 забитыми мячами и отдал 12 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.