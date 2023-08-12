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«Ростов» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ 

Игра состоится сегодня и начнётся в 20:00 по московскому времени. 
«Ростов» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ 
12 августа 2023 19:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Ростов»

Тренерские штабы «Ростова» и «Рубина» определились со стартовыми составами команд на матч 4-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет в субботу, 12 августа, в Ростове-на-Дону на одноимённой арене. Начало матча – 20:00 мск.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохеби, Комличенко.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Иванов, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Даку.

Добавим, «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трёх матчей. «Рубин» находится на 13 месте, имея в своём активе два очка.

источник: «Советский спорт»
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