«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» и возглавил турнирную таблицу РПЛ 

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал на своём поле «Краснодар».

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Ивича.

За краснодарскую команду дубль оформил полузащитник Эдуард Сперцян (67-я, 90-я минуты). Второй забитый мяч 23-летнего футболиста был забит с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Краснодар» набирает 12 очков и поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» опускается на 15 строчку, имея в своём активе одно очко.

РПЛ

4-й тур

«Оренбург» – «Краснодар» – 0:2 (0:0)

Голы: – Сперцян, 67, 90 (пенальти).