Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» Малкома в финале Арабской лиги чемпионов

«Аль-Наср» стал победителем Кубка арабских чемпионов.
В решающем матче турнира «всемирный клуб» нанес поражение «Аль-Хилялю». Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу команды португальца.
Бывший форвард «Реала» оформил дубль. Роналду отличился на 74-й и 98-й минутах матча. У «Аль-Насра» гол забил Микаэль (51-я). Ему ассистировал экс-форвард «Зенита» Малком.
Добавим, что в конце второго тайма «Аль-Наср» остался в меньшинстве. После этого Роналду сравнял счет, а вскоре в ворота команды португальца назначили пенальти, но его отменили после VAR- просмотра.
На 113-й минуте Криштиану покинул поле, получив травму.
Кубок арабских чемпионов
Финала
«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» – 1:2 (0:0)
Голы: Микаэль, 51 - Роналду, 74; 98.
источник: «Советский спорт»