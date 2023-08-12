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Нагорных высказался о готовности «Локомотива» продать Пиняева за 30 млн евро 

Ранее спортивный директор железнодорожников сообщил, что клуб готов отпустить футболиста именно за эту сумму. 
12 августа 2023 19:44
автор: Глеб Шевяков

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова спортдиректора московского клуба Дмитрия Ульянова по поводу того, что ценник форварда красно-зелёных Сергея Пиняева составляет 30 миллионов евро.

«Было бы неплохо, если бы за Пиняева предложили 30 миллионов. Мечтать не вредно», — приводит слова Нагорных Sport24.ru.

Напомним, «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл шесть матчей, отметился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Его контракт со столичным клубом действует до конца 2026 года.

источник: Sport24.ru
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