Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага переходит в «Реал» на правах аренды 

«Реал» возьмёт в годичную аренду вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в сделку не будет входить право выкупа 28-летнего футболиста. Сообщается, что игрок попрощался со своими одноклубниками перед переходом в каталонский клуб.

Напомним, что Кепа перешёл в «Челси» из «Атлетика» в августе 2018 года. С тех пор за синих он провёл 163 матча, пропустил 175 голов и сохранил свои ворота «сухими» в 59 встречах. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.